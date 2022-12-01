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1 декабря, 14:22

Жители Петербурга наслаждались солнцем в ноябре всего 8,4 часа

Синоптик Колесов: Солнце в Петербурге за весь ноябрь светило менее девяти часов

За весь прошлый месяц солнце в Санкт-Петербурге светило чуть больше восьми часов. Такими данными поделился в Telegram главный синоптик города Александр Колесов.

"Солнце светило в этом ноябре очень мало, всего 8,4 часа в течение 6 дней", — написал метеоролог.

При этом Колесов напомнил, что за тот же период в 2016 году Северная столица наблюдала солнце всего 1,6 часа. Он также добавил, что ноябрьская погода в Санкт-Петербурге примечательна резким переходом от аномально жаркой к очень холодной.

"Длительное стояние мощного антициклона с продолжительным влиянием восточного ветра. Отсутствие солнца в первой декаде месяца и холодная третья декада ноября. Среднедекадная температура -4,9 градуса вошла в тридцатку самых холодных декад ноября в Санкт-Петербурге", — рассказал специалист.

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А жителям столицы эксперты пообещали "нордический" декабрь и "мягкотелые" январь с февралём. В последнем месяце этого года температура в Москве ожидается на три градуса холоднее нормы, отметил синоптик Евгений Тишковец.

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ТАСС / Александр Демьянчук

Ирина Фальке

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