Жители Петербурга наслаждались солнцем в ноябре всего 8,4 часа

За весь прошлый месяц солнце в Санкт-Петербурге светило чуть больше восьми часов. Такими данными поделился в Telegram главный синоптик города Александр Колесов.

"Солнце светило в этом ноябре очень мало, всего 8,4 часа в течение 6 дней", — написал метеоролог.

При этом Колесов напомнил, что за тот же период в 2016 году Северная столица наблюдала солнце всего 1,6 часа. Он также добавил, что ноябрьская погода в Санкт-Петербурге примечательна резким переходом от аномально жаркой к очень холодной.

"Длительное стояние мощного антициклона с продолжительным влиянием восточного ветра. Отсутствие солнца в первой декаде месяца и холодная третья декада ноября. Среднедекадная температура -4,9 градуса вошла в тридцатку самых холодных декад ноября в Санкт-Петербурге", — рассказал специалист.