Путин заявил об отсутствии различий между Фёдоровыми из ЛНР и Фёдоровыми из Новосибирска и Москвы

Жители новых российских регионов — это "наши люди", которых нужно поддержать. Такое заявление сделал президент Владимир Путин на встрече с молодыми учёными в парке науки и искусства "Сириус" в Сочи.

Президент Владимир Путин — о жителях новых регионов: Это наши люди, которых мы должны поддержать. Видео © LIFE

"Вот посмотрите на молодых девушек. Чем вот Фёдорова, проживающая в Луганской Народной Республике, отличается от таких же Фёдоровых где-нибудь в Новосибирске, Петербурге, Москве? Ничем. Это наши люди, и потому мы, конечно, должны сделать всё, чтобы их поддержать", — сказал глава государства.

Путин отметил, что жителям ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей необходимо, по его выражению, "врасти в российскую действительность" и ощутить преимущества от жизни в составе России. Он добавил, что также стоит задача "интегрировать новые регионы России в научную среду, в образовательную среду".