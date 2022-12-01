ЦБ заявил о росте цен на жильё в России с начала года на 20%

Согласно обзору финансовой стабильности Банка России за II и III кварталы 2022 года, рост цен на жилую недвижимость в стране с начала года достиг 20%. Документ опубликован на сайте Центробанка.

"В ипотеке наблюдалась тенденция опережающего роста цен на жильё (на 20% с начала года), подкреплённого не увеличением доходов заёмщиков, а смягчением финансовых условий ипотеки. Масштабирование программ льготного кредитования увеличивает разницу в ценах на первичном и вторичном рынке жилья. Во втором и третьем кварталах 2022 года данная тенденция была усилена реализацией программ "ипотеки от застройщика", — говорится в обзоре.

Параллельно доля жилищных кредитов с первоначальным взносом менее 20% выросла с 37 до 48%. В случае сохранения этих тенденций ЦБ намерен ужесточить регулирование. Регулятор не исключает повышения надбавок по займам с высоким ПДН и низким первоначальным взносом, а также повышения требований к уровню резервирования ипотечных кредитов в зависимости от уровня эффективной ставки.