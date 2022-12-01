Путин призвал дать людям в новых регионах почувствовать преимущества от жизни в России

Президент РФ Владимир Путин высказался о необходимости дать жителям ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей почувствовать преимущества от жизни в России. На встрече с участниками II Конгресса молодых учёных глава государства отметил, что этим людям нужно "врасти в российскую действительность".

"Ясно, что здесь прежде всего людям, которые пришли, которые проголосовали, нужно, что называется, врасти в российскую действительность, а России нужно прежде всего там закрепиться основательно", — поделился Путин и назвал главной задачей в данном направлении интегрировать новые регионы в научную и образовательную среду.

По словам президента, такое закрепление подразумевает не только решение вопросов военного или военно-политического характера, но и "работу на этих территориях с людьми так, чтобы люди почувствовали преимущества от вхождения в Россию".