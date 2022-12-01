Названы самые безобидные продукты для снижения аппетита перед сном
Врач Сафронова предостерегла от употребления молока, кофе и фруктов на ночь
Зачастую многие сталкиваются с повышенным аппетитом перед сном. Чтобы его утолить, прекрасно подойдут: кефир, сыр, а также овсяная каша. Однако молоко употреблять не стоит. Об этом рассказала Лайфу нутрициолог Анастасия Сафронова.
Не стоит пить на ночь молоко, так как оно нередко вызывает аллергию.
Фото © Unsplash
"Следует сразу подчеркнуть, что перекус в ночное время не должен иметь специфику основной трапезы. Молочные продукты прекрасно заменят изобилие выбора своей пользой. Нежирный кефир отлично подойдёт. Ни в коем случае не рекомендую употреблять молоко, как советуют некоторые специалисты, ведь оно нередко вызывает аллергию и есть противопоказания, особенно для людей старше пятидесяти лет", — сказала врач.
Идеально подойдёт для вечернего перекуса овсяная или гречневая каша на натуральном молоке. Некоторые специалисты советуют фрукты, но Сафронова рекомендовала от них воздержаться. Особенно это касается фруктов с витамином С, так как он может вызвать раздражение поджелудочной железы, оказать негативное влияние на пищевод и спровоцировать изжогу. Единственным исключением являются бананы.
Главное в такое время суток — свести к минимуму приём блюд с солью и большим количеством жиров. Например, можно съесть бутерброд с варёной колбасой, а вот от копчёной следует отказаться. Если говорить об овощах, то полезнее всего будет свёкла, которая оказывает благоприятное воздействие на работу ЖКТ и насыщает организм витаминами.
Свёкла оказывает благоприятное воздействие на работу ЖКТ и насыщает организм витаминами, поэтому её можно смело съесть на ночь.
Фото © Unsplash
"Наиболее ходовым вариантом можно обозначить сыр. Он может быть твёрдым или плавленым. Прекрасно подойдёт к некрепкому чаепитию. Не рекомендую употреблять кофе. Лучше всего заменить его цикорием или горячим шоколадом, ведь кофе в ночное время способен повысить давление и ухудшить бессонницу", — указала врач.
Ранее диетолог Соломатина назвала безопасные для фигуры способы перекусить и снизить аппетит. По её словам, зимой еда должна быть объёмной и тёплой. Речь идёт об овощных супах, после приёма которых организм сразу же согревается. Супы могут быть со сливками, сметаной или другими жирами, продолжила врач. В рацион можно добавить жирную рыбу, которая, как известно, содержит витамин D или печень трески.
Unsplash