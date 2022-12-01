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1 декабря, 13:32

Названы самые безобидные продукты для снижения аппетита перед сном

Врач Сафронова предостерегла от употребления молока, кофе и фруктов на ночь

Зачастую многие сталкиваются с повышенным аппетитом перед сном. Чтобы его утолить, прекрасно подойдут: кефир, сыр, а также овсяная каша. Однако молоко употреблять не стоит. Об этом рассказала Лайфу нутрициолог Анастасия Сафронова.

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Не стоит пить на ночь молоко, так как оно нередко вызывает аллергию.

Фото © Unsplash

"Следует сразу подчеркнуть, что перекус в ночное время не должен иметь специфику основной трапезы. Молочные продукты прекрасно заменят изобилие выбора своей пользой. Нежирный кефир отлично подойдёт. Ни в коем случае не рекомендую употреблять молоко, как советуют некоторые специалисты, ведь оно нередко вызывает аллергию и есть противопоказания, особенно для людей старше пятидесяти лет", — сказала врач.

Идеально подойдёт для вечернего перекуса овсяная или гречневая каша на натуральном молоке. Некоторые специалисты советуют фрукты, но Сафронова рекомендовала от них воздержаться. Особенно это касается фруктов с витамином С, так как он может вызвать раздражение поджелудочной железы, оказать негативное влияние на пищевод и спровоцировать изжогу. Единственным исключением являются бананы.

Главное в такое время суток — свести к минимуму приём блюд с солью и большим количеством жиров. Например, можно съесть бутерброд с варёной колбасой, а вот от копчёной следует отказаться. Если говорить об овощах, то полезнее всего будет свёкла, которая оказывает благоприятное воздействие на работу ЖКТ и насыщает организм витаминами.

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Свёкла оказывает благоприятное воздействие на работу ЖКТ и насыщает организм витаминами, поэтому её можно смело съесть на ночь.

Фото © Unsplash

"Наиболее ходовым вариантом можно обозначить сыр. Он может быть твёрдым или плавленым. Прекрасно подойдёт к некрепкому чаепитию. Не рекомендую употреблять кофе. Лучше всего заменить его цикорием или горячим шоколадом, ведь кофе в ночное время способен повысить давление и ухудшить бессонницу", — указала врач.

Врач перечислила продукты, которые можно есть вечером, чтобы хорошо спать

Врач перечислила продукты, которые можно есть вечером, чтобы хорошо спать

Ранее диетолог Соломатина назвала безопасные для фигуры способы перекусить и снизить аппетит. По её словам, зимой еда должна быть объёмной и тёплой. Речь идёт об овощных супах, после приёма которых организм сразу же согревается. Супы могут быть со сливками, сметаной или другими жирами, продолжила врач. В рацион можно добавить жирную рыбу, которая, как известно, содержит витамин D или печень трески.

Обложка ©

Unsplash

Ольга Годуненко

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