Названы самые безобидные продукты для снижения аппетита перед сном

Зачастую многие сталкиваются с повышенным аппетитом перед сном. Чтобы его утолить, прекрасно подойдут: кефир, сыр, а также овсяная каша. Однако молоко употреблять не стоит. Об этом рассказала Лайфу нутрициолог Анастасия Сафронова.

Не стоит пить на ночь молоко, так как оно нередко вызывает аллергию. Фото © Unsplash

"Следует сразу подчеркнуть, что перекус в ночное время не должен иметь специфику основной трапезы. Молочные продукты прекрасно заменят изобилие выбора своей пользой. Нежирный кефир отлично подойдёт. Ни в коем случае не рекомендую употреблять молоко, как советуют некоторые специалисты, ведь оно нередко вызывает аллергию и есть противопоказания, особенно для людей старше пятидесяти лет", — сказала врач.

Идеально подойдёт для вечернего перекуса овсяная или гречневая каша на натуральном молоке. Некоторые специалисты советуют фрукты, но Сафронова рекомендовала от них воздержаться. Особенно это касается фруктов с витамином С, так как он может вызвать раздражение поджелудочной железы, оказать негативное влияние на пищевод и спровоцировать изжогу. Единственным исключением являются бананы.

Главное в такое время суток — свести к минимуму приём блюд с солью и большим количеством жиров. Например, можно съесть бутерброд с варёной колбасой, а вот от копчёной следует отказаться. Если говорить об овощах, то полезнее всего будет свёкла, которая оказывает благоприятное воздействие на работу ЖКТ и насыщает организм витаминами.

Свёкла оказывает благоприятное воздействие на работу ЖКТ и насыщает организм витаминами, поэтому её можно смело съесть на ночь. Фото © Unsplash

"Наиболее ходовым вариантом можно обозначить сыр. Он может быть твёрдым или плавленым. Прекрасно подойдёт к некрепкому чаепитию. Не рекомендую употреблять кофе. Лучше всего заменить его цикорием или горячим шоколадом, ведь кофе в ночное время способен повысить давление и ухудшить бессонницу", — указала врач.