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1 декабря, 13:18
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Погибшие при крушении самолёта B55 в Армении были гражданами России

<p>Место крушения самолёта B55. Фото © МЧС Армении</p>

Место крушения самолёта B55. Фото © МЧС Армении

Погибшие пилоты самолёта B55, рухнувшего вблизи деревни Джрабер Котайкской области Армении, были гражданами России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря МЧС Армении Айка Костаняна. Личность погибших агентство не приводит.

"Погибшие лётчики являлись гражданами России", — сказал Костанян.

Ранее Лайф сообщал, что после крушения двухмоторного B55 от самолёта мало что осталось. Судя по фото с места трагедии, воздушное судно развалилось на части и сгорело дотла. К разбившемуся самолёту выезжали два пожарно-спасательных отряда областного аварийно-спасательного управления МЧС, три спасательных отряда Центра специального назначения аварийно-спасательных работ ДПС. Под обломками нашли тела двух погибших, больше на борту никого не было.

Марина Калегина

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