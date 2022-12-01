Погибшие при крушении самолёта B55 в Армении были гражданами России

Погибшие пилоты самолёта B55, рухнувшего вблизи деревни Джрабер Котайкской области Армении , были гражданами России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря МЧС Армении Айка Костаняна. Личность погибших агентство не приводит.

Ранее Лайф сообщал, что после крушения двухмоторного B55 от самолёта мало что осталось. Судя по фото с места трагедии, воздушное судно развалилось на части и сгорело дотла. К разбившемуся самолёту выезжали два пожарно-спасательных отряда областного аварийно-спасательного управления МЧС, три спасательных отряда Центра специального назначения аварийно-спасательных работ ДПС. Под обломками нашли тела двух погибших, больше на борту никого не было.