В честь 100-летия легендарного спортсмена Всеволода Боброва снимут фильм

О легендарном советском спортсмене Всеволоде Боброве снимут документальный фильм в честь столетия со дня его рождения. Идея съёмок картины принадлежит газете "Петербургский дневник".

Советский футболист родился 1 декабря 1922 года в городе Моршанске Тамбовской области, после чего семья переехала в Санкт-Петербург. Спортсмен прожил недолгую, но очень яркую жизнь: у него получалось практически всё, за что он брался. В марте 1945 года Бобров закончил училище, получил офицерское звание полковника и начал играть за ЦДКА (ЦСКА). Кроме того, играл в хоккей с мячом. Он стал единственным в истории спортсменом, который выступал и на летних, и на зимних Олимпийских играх, бывший при этом в обоих случаях капитаном национальной сборной. Бобров ушёл из жизни в 1979 году.

Создатели фильма убеждены, что феномен Боброва должны знать и помнить все, поэтому было принято решение о начале съёмок. Режиссёром выступил Евгений Попов, а автором сценария — Анастасия Голец. Премьера фильма состоится в конце текущего года.

"Это был действительно легендарный человек, культовая личность для всей страны, а может быть, даже всего мира. В истории спорта нет других примеров, когда один человек становился капитаном сборной и по хоккею, и по футболу. Мы поняли, что не можем пройти мимо его 100-летнего юбилея. Надо напомнить, что жил такой парень", — сказал главный редактор газеты "Петербургский дневник" Кирилл Смирнов.