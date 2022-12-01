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1 декабря, 13:12

В честь 100-летия легендарного спортсмена Всеволода Боброва снимут фильм

<p>Обложка © <a href="https://www.spartak-history.ru/hist/legenda/bobrov/index.php" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Информационное агентство "Фотоагентство История Спартака (Photo Agency Spartak History)"</a></p>

Обложка © Информационное агентство "Фотоагентство История Спартака (Photo Agency Spartak History)"

О легендарном советском спортсмене Всеволоде Боброве снимут документальный фильм в честь столетия со дня его рождения. Идея съёмок картины принадлежит газете "Петербургский дневник".

Советский футболист родился 1 декабря 1922 года в городе Моршанске Тамбовской области, после чего семья переехала в Санкт-Петербург. Спортсмен прожил недолгую, но очень яркую жизнь: у него получалось практически всё, за что он брался. В марте 1945 года Бобров закончил училище, получил офицерское звание полковника и начал играть за ЦДКА (ЦСКА). Кроме того, играл в хоккей с мячом. Он стал единственным в истории спортсменом, который выступал и на летних, и на зимних Олимпийских играх, бывший при этом в обоих случаях капитаном национальной сборной. Бобров ушёл из жизни в 1979 году.

Создатели фильма убеждены, что феномен Боброва должны знать и помнить все, поэтому было принято решение о начале съёмок. Режиссёром выступил Евгений Попов, а автором сценария — Анастасия Голец. Премьера фильма состоится в конце текущего года.

"Это был действительно легендарный человек, культовая личность для всей страны, а может быть, даже всего мира. В истории спорта нет других примеров, когда один человек становился капитаном сборной и по хоккею, и по футболу. Мы поняли, что не можем пройти мимо его 100-летнего юбилея. Надо напомнить, что жил такой парень", — сказал главный редактор газеты "Петербургский дневник" Кирилл Смирнов.

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Ранее Лайф писал о том, что власти Санкт-Петербурга приняли решение о благоустройстве сквера в Сестрорецке, где установлена скульптура легендарного российского спортсмена Всеволода Боброва. На территории сделают новое освещение, а уже к 2024 году приступят к основным работам. Там появятся детские площадки, игровые и спортивные комплексы.

Оксана Попова

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