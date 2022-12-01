Более 1300 детей родилось в новых регионах за первый месяц в составе России

Более 1300 детей появилось на свет в новых регионах за первый месяц в составе России. Такие данные привели в Минздраве РФ.

"В Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях медицинские специалисты помогли появиться на свет более 1,3 тысячи детей в октябре. В оказании медицинской помощи по профилю "акушерство и гинекология" задействованы как местные медики, так и врачи ведущих медицинских организаций, подведомственных Минздраву России", — цитирует РИА "Новости" сообщение ведомства.