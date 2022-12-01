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1 декабря, 13:07

Более 1300 детей родилось в новых регионах за первый месяц в составе России

Более 1300 детей появилось на свет в новых регионах за первый месяц в составе России. Такие данные привели в Минздраве РФ.

"В Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях медицинские специалисты помогли появиться на свет более 1,3 тысячи детей в октябре. В оказании медицинской помощи по профилю "акушерство и гинекология" задействованы как местные медики, так и врачи ведущих медицинских организаций, подведомственных Минздраву России", — цитирует РИА "Новости" сообщение ведомства.

На госномерах в четырёх новых регионах России закрепили коды 80, 81, 84 и 85

На госномерах в четырёх новых регионах России закрепили коды 80, 81, 84 и 85

Напомним, 27 сентября в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях завершилось голосование на референдумах, оно проходило и на местах, и на участках на территории России. В итоге абсолютное большинство избирателей во всех четырёх регионах высказалось за присоединение к нашей стране. 30 сентября президент РФ Владимир Путин и главы Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей (Денис Пушилин, Леонид Пасечник, Евгений Балицкий и Владимир Сальдо) подписали договоры о включении этих территорий в состав России.

Обложка ©

ТАСС / Егор Алеев

Александра Вишнякова

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