Посетителям крупнейшего катка Петербурга покажут отрывок из "Щелкунчика"

В Санкт-Петербурге на Елагином острове открылся самый большой в Северной столице искусственный каток, пишет газета "Петербургский дневник" со ссылкой на пресс-службу правительства города. Площадка будет работать для бесплатного посещения каждый день с 9 до 11 часов утра.

"В прошлом сезоне за три месяца его посетили более 130 тысяч человек. Этой зимой в Петербурге будет работать множество ледовых площадок в разных районах города, а также катки и хоккейные коробки во дворах", — заявил губернатор Петербурга Александр Беглов.

Также в преддверии Нового года (с 23-го по 25-е число, а также 29 и 30 декабря) на Большом катке в перерывах пройдут выступления артистов городского Государственного балета на льду, которые покажут петербуржцам шоу "Хрустальный дворец" с отрывком из "Щелкунчика" Петра Ильича Чайковского.