Тима Бёртона обвинили в расизме после премьеры "Уэнздей"

После премьеры сериала "Уэнздей" его создатель Тим Бёртон столкнулся с обвинениями в расизме. Как пишет The New York Post, "под раздачу" попал и стриминговый сервис Netflix, который транслирует нашумевшую картину.

Дело в том, что ряд отрицательных персонажей в сериале сыграли темнокожие артисты. Так, например, среди них Джой Сандей — злая девочка из академии Nevermore, или Иман Марсон, сыгравший трудного подростка и сына коррумпированного мэра. Сам же градоначальник по сюжету владеет музеем, прославляющим пилигримов и колонизаторов.

При этом представитель режиссёра картины лишь посмеялся над обвинениями в адрес Бёртона и заявил, что не будет запрашивать у него комментарии по этому поводу.