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1 декабря, 12:53

Тима Бёртона обвинили в расизме после премьеры "Уэнздей"

NYT: Тима Бёртона и Netflix обвинили в расизме

После премьеры сериала "Уэнздей" его создатель Тим Бёртон столкнулся с обвинениями в расизме. Как пишет The New York Post, "под раздачу" попал и стриминговый сервис Netflix, который транслирует нашумевшую картину.

Дело в том, что ряд отрицательных персонажей в сериале сыграли темнокожие артисты. Так, например, среди них Джой Сандей — злая девочка из академии Nevermore, или Иман Марсон, сыгравший трудного подростка и сына коррумпированного мэра. Сам же градоначальник по сюжету владеет музеем, прославляющим пилигримов и колонизаторов.

При этом представитель режиссёра картины лишь посмеялся над обвинениями в адрес Бёртона и заявил, что не будет запрашивать у него комментарии по этому поводу.

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Как писал Лайф, сериал "Уэнздей" побил рекорд по просмотрам среди всех англоязычных продуктов Netflix всего за семь дней после премьеры. Критики связывают это с интересом к истории про семейку Аддамс, а также талантом режиссёра.

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ТАСС / AP / Andrew Medichini

Максим Плетнёв

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