Губернатор связал депрессии и суициды с любовью россиян к песням "потомков рабов"

Увлечение россиян западной культурой и пренебрежение национальными традициями могут привести к росту депрессий и суицидов, заявил губернатор Курганской области Вадим Шумков. Поэтому, по его мнению, перед работниками сферы культуры сейчас стоит задача прививать гражданам РФ любовь "к своим корням".

Шумков считает, что недооценка нами значимости родной культуры оборачивается тем, что уже сейчас подрастающие дети и внуки народа-победителя не знают и не помнят историю своей семьи, "обезьянничая и подражая" чужой культуре в повадках, языке, "наполняясь откровенно второсортной квазикультурной пошлятиной" и "напевая песни, написанные потомками афроамериканских рабов".

"Отсюда рост откровенной духовной пустоты, депрессий, суицидов. Отсутствие смысла жизни... Пренебрежение родной культурой и общностью с родственными тебе национальными традициями ведёт к тому, что в наше время словно библейские Каин и Авель вновь идут брат на брата, прикрываясь иностранными "доброхотами", для которых они "белые папуасы", обычный расходный материал", — добавил Шумков.