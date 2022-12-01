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1 декабря, 12:34

"Газпром" поставил российским потребителям рекордный суточный объём газа 29 ноября

Во вторник "Газпром" поставил российским потребителям рекордный для ноября суточный объём газа. Об этом говорится в распространённом сегодня сообщении холдинга.

"28 ноября по газотранспортной системе "Газпрома" российским потребителям был поставлен рекордный для этого дня объём газа, а 29 ноября достигнут абсолютный исторический суточный максимум для ноября — 1486,7 миллиона кубометров", — сказано в сообщении.

В компании добавили, что за 11 месяцев уходящего года "Газпром" добыл 376,9 миллиарда кубометров газа, что на 19,4% меньше, чем в прошлом году. Экспорт газа в страны дальнего зарубежья за тот же период составил 95,2 миллиарда кубометров — на 44,5% меньше, чем в 2021-м.

"Газпром" поставляет газ согласно подтверждённым заявкам", — уточнили в холдинге.

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ТАСС / Станислав Красильников

Марина Калегина

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