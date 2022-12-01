Байден в очередной раз оконфузился, утащив со сцены микрофон после открытия главной ёлки США

Американский лидер Джо Байден торжественно открыл главную ёлку США, которая установлена недалеко от Белого дома. Компанию ему в этом составили супруга Джилл, а также рэпер LL Cool J. Традиционно практически каждое мероприятие с участием президента Америки не обходится без конфузов: на этот раз он утащил с собой со сцены микрофон.

Байден утащил микрофон со сцены после открытия главной ёлки США. Видео © Twitter / SteveGuest

Трансляцию праздничного мероприятия вели несколько американских каналов, а отрывки с очередной оплошностью президента быстро разлетелись по социальным сетям. На кадрах видно, как Байден держит микрофон в руке, в то время как его супруга Джилл и рэпер LL Cool J машут рукой присутствующим гостям. После этого первая леди и музыкант спускаются со сцены, но американский лидер замешкался, потоптался на месте и ушёл, так и держа микрофон у лица.