Байден в очередной раз оконфузился, утащив со сцены микрофон после открытия главной ёлки США
Джо Байден утащил со сцены микрофон после открытия главной ёлки США
Американский лидер Джо Байден торжественно открыл главную ёлку США, которая установлена недалеко от Белого дома. Компанию ему в этом составили супруга Джилл, а также рэпер LL Cool J. Традиционно практически каждое мероприятие с участием президента Америки не обходится без конфузов: на этот раз он утащил с собой со сцены микрофон.
Байден утащил микрофон со сцены после открытия главной ёлки США. Видео © Twitter / SteveGuest
Трансляцию праздничного мероприятия вели несколько американских каналов, а отрывки с очередной оплошностью президента быстро разлетелись по социальным сетям. На кадрах видно, как Байден держит микрофон в руке, в то время как его супруга Джилл и рэпер LL Cool J машут рукой присутствующим гостям. После этого первая леди и музыкант спускаются со сцены, но американский лидер замешкался, потоптался на месте и ушёл, так и держа микрофон у лица.
Ранее Байден пытался поговорить с помилованной в честь Дня благодарения индейкой. Американский президент протянул птице микрофон, но ответа не дождался.
Twitter / SteveGuest