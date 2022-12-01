Генсек НАТО испугался повторения российской "ошибки" с Китаем
Столтенберг призвал страны – члены НАТО не повторять российскую "ошибку" с Китаем
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в очередной раз высказался против углубления сотрудничества стран военного блока с Китаем. Он призывает избежать в отношениях с Пекином допущенной при взаимодействии с Москвой "ошибки".
По словам Столтенберга, страны НАТО оказались зависимы от российских энергоресурсов. В связи с этим генсек Североатлантического альянса просит государства блока не действовать в торговле в Китаем только исходя из собственных коммерческих интересов.
"Мы наблюдали эту проблему с Россией, это не просто коммерческое решение, это связано с нашей безопасностью. Ресурсная зависимость от авторитарных режимов, таких как Россия, делает нас уязвимыми, и мы не должны повторять эту ошибку с КНР", — сказал он в интервью Bloomberg.
А ранее в Китае заявили о превращении НАТО в кровожадного зомби. По мнению автора статьи, членам альянса не хватило наведённого в Европе хаоса и они теперь нацелили взоры на Юго-Восточную Азию.
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