Генсек НАТО испугался повторения российской "ошибки" с Китаем

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в очередной раз высказался против углубления сотрудничества стран военного блока с Китаем. Он призывает избежать в отношениях с Пекином допущенной при взаимодействии с Москвой "ошибки".

По словам Столтенберга, страны НАТО оказались зависимы от российских энергоресурсов. В связи с этим генсек Североатлантического альянса просит государства блока не действовать в торговле в Китаем только исходя из собственных коммерческих интересов.

"Мы наблюдали эту проблему с Россией, это не просто коммерческое решение, это связано с нашей безопасностью. Ресурсная зависимость от авторитарных режимов, таких как Россия, делает нас уязвимыми, и мы не должны повторять эту ошибку с КНР", — сказал он в интервью Bloomberg.