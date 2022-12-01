ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 1 декабря 2022, 12:50
5355

ЕС отказался извиняться перед Киевом за выдачу данных о гибели 100 тысяч бойцов ВСУ

Еврокомиссия не станет извиняться перед Украиной за раскрытые данные о потерях ВСУ

Европейская комиссия не собирается приносить извинения Украине в связи с публикацией данных о 100 тысячах погибших бойцов ВСУ с начала специальной военной операции. Об этом заявил официальный представитель ЕК Дана Спинант.

"Не было необходимости в извинениях, мы объяснили в соцсетях контекст и причины. Мы добиваемся с Украиной общих целей, в том числе в вопросах расследования преступлений этой агрессии и их преследования", — объяснила Спинант на пресс-конференции в Брюсселе.

Напомним, накануне глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен озвучила потери ВСУ с начала спецоперации. По оценке ЕС, эта цифра составила более ста тысяч украинских военных. Видеообращение Ляйен было опубликовано в "Твиттере". Спустя всего несколько часов из ролика пропал отрывок о потерях.

В Еврокомиссии объяснили, почему удалили информацию о 100 тысячах погибших бойцов ВСУ
В Еврокомиссии объяснили, почему удалили информацию о 100 тысячах погибших бойцов ВСУ
BannerImage

Unsplash

Андрей Бражников
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ЕС
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar