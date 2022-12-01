ЕС отказался извиняться перед Киевом за выдачу данных о гибели 100 тысяч бойцов ВСУ

Европейская комиссия не собирается приносить извинения Украине в связи с публикацией данных о 100 тысячах погибших бойцов ВСУ с начала специальной военной операции. Об этом заявил официальный представитель ЕК Дана Спинант.

"Не было необходимости в извинениях, мы объяснили в соцсетях контекст и причины. Мы добиваемся с Украиной общих целей, в том числе в вопросах расследования преступлений этой агрессии и их преследования", — объяснила Спинант на пресс-конференции в Брюсселе.