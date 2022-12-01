ЕС отказался извиняться перед Киевом за выдачу данных о гибели 100 тысяч бойцов ВСУ
Еврокомиссия не станет извиняться перед Украиной за раскрытые данные о потерях ВСУ
Европейская комиссия не собирается приносить извинения Украине в связи с публикацией данных о 100 тысячах погибших бойцов ВСУ с начала специальной военной операции. Об этом заявил официальный представитель ЕК Дана Спинант.
"Не было необходимости в извинениях, мы объяснили в соцсетях контекст и причины. Мы добиваемся с Украиной общих целей, в том числе в вопросах расследования преступлений этой агрессии и их преследования", — объяснила Спинант на пресс-конференции в Брюсселе.
Напомним, накануне глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен озвучила потери ВСУ с начала спецоперации. По оценке ЕС, эта цифра составила более ста тысяч украинских военных. Видеообращение Ляйен было опубликовано в "Твиттере". Спустя всего несколько часов из ролика пропал отрывок о потерях.
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