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1 декабря, 12:43

"С налётом модного феминизма": Политолог раскритиковал рейтинг FT о самых влиятельных женщинах

Политолог Мартынов посчитал странным рейтинг Financial Times о самых влиятельных женщинах

Недавний рейтинг самых влиятельных женщин мира от газеты Financial Times является лишь мнением редакции и погоней за хайпом. Такую точку зрения Лайфу высказал директор Международного института новейших государств, политолог Алексей Мартынов.

"Кроме Билли Айлиш я там никого особо знакомого и не увидел. Ну, может, скандальная жена принца Гарри Меган — да, действительно такая влиятельная женщина. Или премьер-министр Финляндии... Но мир-то там где?.. Это вообще какой-то рейтинг с налётом модного феминизма, его лёгкого флёра", возмутился эксперт.

По словам Мартынова, фундаментальные и именитые СМИ в погоне за хайпом, лайками и трендами девальвируют свой авторитет, составляя подобные рейтинги.

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Лайф рассказывал о рейтинге самых влиятельных женщин мира в 2022 году по версии газеты Financial Times. В список вошли певица Билли Айлиш, супруга британского принца Гарри Меган Маркл, а также вице-президент Колумбии Франсиа Елена Маркес Мина.

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Shutterstock

Ольга Годуненко

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