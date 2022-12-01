"С налётом модного феминизма": Политолог раскритиковал рейтинг FT о самых влиятельных женщинах

Недавний рейтинг самых влиятельных женщин мира от газеты Financial Times является лишь мнением редакции и погоней за хайпом. Такую точку зрения Лайфу высказал директор Международного института новейших государств, политолог Алексей Мартынов.

"Кроме Билли Айлиш я там никого особо знакомого и не увидел. Ну, может, скандальная жена принца Гарри Меган — да, действительно такая влиятельная женщина. Или премьер-министр Финляндии... Но мир-то там где?.. Это вообще какой-то рейтинг с налётом модного феминизма, его лёгкого флёра", — возмутился эксперт.

По словам Мартынова, фундаментальные и именитые СМИ в погоне за хайпом, лайками и трендами девальвируют свой авторитет, составляя подобные рейтинги.