Медведев исполнит мечту 11-летней Лизы из ЛНР в рамках акции "Ёлка желаний"
Медведев дал старт участию "Единой России" в акции "Ёлка желаний"
Дмитрий Медведев и Андрей Турчак у "Ёлки желаний". Обложка © t.me / "Единая Россия"
Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев и секретарь генсовета ЕР Андрей Турчак приняли участие во всероссийской акции "Ёлка желаний". Политики сняли с новогоднего дерева шары с детскими мечтами, которые им предстоит воплотить в реальность.
Так, Медведев пообещал исполнить мечту Елизаветы Остапенко из ЛНР, которая в качестве новогоднего желания загадала путешествие в Санкт-Петербург.
"Ей 11 лет. Мечтает побывать в Санкт-Петербурге. И надо мечту исполнить. Давайте этим займёмся и обязательно отправим Лизу в Петербург. Город прекрасный. Мне, как человеку из Петербурга, это вдвойне приятно", — сказал председатель партии, комментируя доставшийся ему шар.
А секретарь генсовета ЕР Андрей Турчак займётся исполнением новогоднего желания мальчика из Новгородской области.
"Иоанн Агеев из Новгородской области. Мечтает о мастер-классе по верховой езде. Организуем", — заявил Турчак.
Юбилейная "Ёлка желаний" стартовала в России в ноябре, заявки будут приниматься до 10 декабря. Первые желания начнут исполняться уже 5–7 декабря на международном форуме "Мы вместе" в Москве.