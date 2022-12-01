Медведев исполнит мечту 11-летней Лизы из ЛНР в рамках акции "Ёлка желаний"

Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев и секретарь генсовета ЕР Андрей Турчак приняли участие во всероссийской акции "Ёлка желаний". Политики сняли с новогоднего дерева шары с детскими мечтами, которые им предстоит воплотить в реальность.

Так, Медведев пообещал исполнить мечту Елизаветы Остапенко из ЛНР, которая в качестве новогоднего желания загадала путешествие в Санкт-Петербург.

"Ей 11 лет. Мечтает побывать в Санкт-Петербурге. И надо мечту исполнить. Давайте этим займёмся и обязательно отправим Лизу в Петербург. Город прекрасный. Мне, как человеку из Петербурга, это вдвойне приятно", — сказал председатель партии, комментируя доставшийся ему шар.

А секретарь генсовета ЕР Андрей Турчак займётся исполнением новогоднего желания мальчика из Новгородской области.

"Иоанн Агеев из Новгородской области. Мечтает о мастер-классе по верховой езде. Организуем", — заявил Турчак.