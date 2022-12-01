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1 декабря, 12:56

Медведев исполнит мечту 11-летней Лизы из ЛНР в рамках акции "Ёлка желаний"

Медведев дал старт участию "Единой России" в акции "Ёлка желаний"

<p>Дмитрий Медведев и Андрей Турчак у "Ёлки желаний". Обложка © t.me / <a href="https://t.me/er_molnia/5815" target="_blank" rel="noopener noreferrer">"Единая Россия"</a></p>

Дмитрий Медведев и Андрей Турчак у "Ёлки желаний". Обложка © t.me / "Единая Россия"

Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев и секретарь генсовета ЕР Андрей Турчак приняли участие во всероссийской акции "Ёлка желаний". Политики сняли с новогоднего дерева шары с детскими мечтами, которые им предстоит воплотить в реальность.

Так, Медведев пообещал исполнить мечту Елизаветы Остапенко из ЛНР, которая в качестве новогоднего желания загадала путешествие в Санкт-Петербург.

"Ей 11 лет. Мечтает побывать в Санкт-Петербурге. И надо мечту исполнить. Давайте этим займёмся и обязательно отправим Лизу в Петербург. Город прекрасный. Мне, как человеку из Петербурга, это вдвойне приятно", — сказал председатель партии, комментируя доставшийся ему шар.

А секретарь генсовета ЕР Андрей Турчак займётся исполнением новогоднего желания мальчика из Новгородской области.

"Иоанн Агеев из Новгородской области. Мечтает о мастер-классе по верховой езде. Организуем", — заявил Турчак.

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Юбилейная "Ёлка желаний" стартовала в России в ноябре, заявки будут приниматься до 10 декабря. Первые желания начнут исполняться уже 5–7 декабря на международном форуме "Мы вместе" в Москве.

Ирина Фальке

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