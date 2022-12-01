"Я ведь не стулом": Кокорин и Соболев обменялись колкостями о драке "Зенита" и "Спартака"

Форварда "Спартака" Александра Соболева заметили в соцсетях у нападающего кипрского "Ариса" Александра Кокорина. Футболисты то ли мило побеседовали, то ли обменялись колкостями, но точно вызвали фурор у подписчиков.

Словесная перепалка Кокорина и Соболева. Скриншот © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / kokorin9

Всё началось с фотографии Кокорина с тренировки. Перед многотысячной аудиторией он предстал в одних шортах и похвастался квадратным прессом. Однако его рельефы совсем не впечатлили Соболева, о чём тот поспешил заявить: "Над нижним надо поработать".

"Чтобы не бить людей со спины, мне хватит", — не остался Кокорин в стороне и едко ответил на выпад, намекая на недавнюю драку.

Речь идёт о потасовке, которую игроки "Спартака" и "Зенита" устроили по окончании основного времени матча Кубка России. Тогда Соболев напал на полузащитника Барриоса со спины, несколько раз ударил и получил красную карточку.

"Я ведь не стулом", — написал в ответ игрок "Спартака", имея в виду всем известную ситуацию из бара.

"Мой брат тоже был не со стулом. Ждём меру пресечения", — не растерялся Кокорин.