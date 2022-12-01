"Я ведь не стулом": Кокорин и Соболев обменялись колкостями о драке "Зенита" и "Спартака"
Кокорин и Соболев обменялись колкостями о драке "Зенита" и "Спартака", вспомнив старое
Форварда "Спартака" Александра Соболева заметили в соцсетях у нападающего кипрского "Ариса" Александра Кокорина. Футболисты то ли мило побеседовали, то ли обменялись колкостями, но точно вызвали фурор у подписчиков.
Словесная перепалка Кокорина и Соболева. Скриншот © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / kokorin9
Всё началось с фотографии Кокорина с тренировки. Перед многотысячной аудиторией он предстал в одних шортах и похвастался квадратным прессом. Однако его рельефы совсем не впечатлили Соболева, о чём тот поспешил заявить: "Над нижним надо поработать".
"Чтобы не бить людей со спины, мне хватит", — не остался Кокорин в стороне и едко ответил на выпад, намекая на недавнюю драку.
Речь идёт о потасовке, которую игроки "Спартака" и "Зенита" устроили по окончании основного времени матча Кубка России. Тогда Соболев напал на полузащитника Барриоса со спины, несколько раз ударил и получил красную карточку.
"Я ведь не стулом", — написал в ответ игрок "Спартака", имея в виду всем известную ситуацию из бара.
"Мой брат тоже был не со стулом. Ждём меру пресечения", — не растерялся Кокорин.
Напомним, Александр Кокорин, его младший брат Кирилл, а также Павел Мамаев и их общий знакомый Александр Протасовицкий осенью 2018 года были арестованы за две драки. Весной 2019 года Мамаев и Протасовицкий были приговорены к году и пяти месяцам тюрьмы, братья Кокорины — к полутора годам. В сентябре Кокорины и Мамаев вышли по УДО, Протасовицкого освободили спустя два месяца.
Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / kokorin9