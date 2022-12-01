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1 декабря, 13:13

МО РФ заявило о возвращении из украинского плена 50 российских военнослужащих

Из украинского плена на родину возвращены 50 российских военнослужащих, об обмене сообщило Минобороны РФ.

"1 декабря в результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 50 российских военнослужащих, которым в плену грозила смертельная опасность", — говорится в сообщении ведомства.

Военных доставят в Москву для лечения и реабилитации, всем им оказывают необходимую медицинскую и психологическую помощь.

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Напомним, в конце ноября РФ и Украина обменялись пленными три раза за три дня. 23 ноября состоялся обмен по формуле "35 на 35", 24 ноября — по формуле "50 на 50", а 25 ноября домой вернулись девять российских военных.

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ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Александра Вишнякова

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