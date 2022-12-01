МО РФ заявило о возвращении из украинского плена 50 российских военнослужащих

Из украинского плена на родину возвращены 50 российских военнослужащих, об обмене сообщило Минобороны РФ.

"1 декабря в результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 50 российских военнослужащих, которым в плену грозила смертельная опасность", — говорится в сообщении ведомства.