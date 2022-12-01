В Госдуме указали на низкий уровень компетенции политиков ЕС после утечки о потерях ВСУ

Недавнее заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о реальных потерях ВСУ показало уровень компетенции европейских политиков, такое мнение РИА ФАН высказал депутат Госдумы, публицист Анатолий Вассерман. По его словам, в ЕС уже давно нет умных чиновников.

"Как говорится, что у трезвого на уме, то у еэсовских чиновников на языке. Не бывает там сейчас умных людей. Их отсекают от высоких постов ещё на дальних подступах", — заявил он.

При этом реальное число погибших украинских боевиков, по словам парламентария, существенно выше, что видно по косвенным признакам. Тем не менее эта ошибка не станет для Европы поводом для беспокойства, так как Украина не имеет на неё влияния.

Примечателен и тот факт, что украинские официальные лица не стали опровергать всплывшую наружу информацию. Очевидно, что рано или поздно Киеву придётся рассказать своему народу правду.