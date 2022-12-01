В Госдуме указали на низкий уровень компетенции политиков ЕС после утечки о потерях ВСУ
Вассерман: Раскрытие фон дер Ляйен потерь ВСУ говорит о "компетенции" европейских политиков
Недавнее заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о реальных потерях ВСУ показало уровень компетенции европейских политиков, такое мнение РИА ФАН высказал депутат Госдумы, публицист Анатолий Вассерман. По его словам, в ЕС уже давно нет умных чиновников.
"Как говорится, что у трезвого на уме, то у еэсовских чиновников на языке. Не бывает там сейчас умных людей. Их отсекают от высоких постов ещё на дальних подступах", — заявил он.
При этом реальное число погибших украинских боевиков, по словам парламентария, существенно выше, что видно по косвенным признакам. Тем не менее эта ошибка не станет для Европы поводом для беспокойства, так как Украина не имеет на неё влияния.
Примечателен и тот факт, что украинские официальные лица не стали опровергать всплывшую наружу информацию. Очевидно, что рано или поздно Киеву придётся рассказать своему народу правду.
"Я понимаю, им обидно, когда кусочек правды выплывает наружу. Но, думаю, даже киевские чиновники понимают, что вечно скрывать её они не смогут", — заключил Вассерман.
Лайф писал, что недавно глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен озвучила число потерь ВСУ, заявив, что всего с начала СВО погибло более ста тысяч украинских солдат. Позже запись была удалена и загружена заново, а данный фрагмент — вырезан.
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