Футболисты "Зенита" и "Спартака" удалены на шесть матчей Кубка России за драку на поле

Нескольких футболистов "Зенита" и "Спартака" дисквалифицировали на шесть матчей Кубка России за массовую драку на поле. Такое решение принял Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза.

"В соответствии с частью 2 статьи 97 дисциплинарного регламента РФС за участие в массовой драке — дисквалифицировать футболиста "Зенита" Малколма, Барриоса и Родриго и футболистов "Спартака" Николсона, Соболева и Селихова на шесть матчей Кубка России", — передаёт слова председателя КДК РФС Артура Григорянца "Чемпионат".

Лайф напоминает, футболисты "Спартака" и "Зенита" сцепились "стенка на стенку" во время матча 27 ноября. Основное время встречи завершилось со счётом 0:0, после чего игроки на поле стали драться. В итоге красные карточки получили шестеро футболистов — по трое от каждой команды. Тренера Слишковича удалили ещё до этих событий за неспортивное поведение и критику судейских решений.