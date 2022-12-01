Родителям объяснили, что делать, если ребёнок нашёл дома секс-игрушку

Детям свойственно изучать домашнее пространство, поэтому нередки истории, когда они находят секс-игрушки родителей. По словам семейного психолога Ольги Романив, в таких случаях главное не впадать в панику и переключить внимание ребёнка на что-нибудь другое.

"Если ребёнок маленький, то он не догадается, что это, и отнесётся к вибратору как к какой-то непонятной игрушке. Выхватывать его из рук ребёнка не стоит, как и ругать за проявленный инстинкт "кладоискателя". Чем спокойнее вы будете реагировать, тем меньше внимания ребёнок уделит найденному, а если вовремя переключить его интерес на что-то более позитивное и захватывающее, то в скором времени он забудет о найденном", — объяснила она "Газете.ру".

При этом при возникновении от него вопросов о предназначении находки, разумеется, разговора не избежать. В таких случаях важно объяснить ему, что это — ваша вещь, а у него, в свою очередь, есть свои.

"У ребёнка есть свои игрушки, у вас свои — всё честно. Чем короче будет объяснение, тем меньше вопросов. Безусловно, свои интимные игрушки нужно хранить в недоступных для детей местах — где-нибудь на верхней полке гардероба", — добавила психолог.

Романив советует с раннего возраста приучать ребёнка уважительно относиться к личному пространству родителей и не вторгаться в него.