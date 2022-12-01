Мяукает и ластится: Робокот Фиолент II покорил гостей научной выставки в "Сириусе"

На II Конгрессе молодых учёных в парке науки и искусства "Сириус" представили образец кота-робота, который сразу же покорил всех присутствовавших своим видом. У сложного современного робота с именем Фиолент II есть не только туловище с ногами, но и ушастая голова с хвостом.

Робокот Фиолент второй на II Конгрессе молодых учёных в парке науки и искусства "Сириус". Видео © LIFE

Железная кошечка реагирует, когда её начинают гладить, может мяукать и мурчать, а управляется пультом. Робот анализирует видеопоток с камеры и распознаёт жесты, каждый из которых даёт сигнал для определённой команды. Кстати, механизм может не только ходить, но и прыгать и даже танцевать.

Учёные из МИСиС, Хорошколы и ИТМО попытались сделать его максимально похожим на животное, причём не стали использовать мех. По словам разработчиков, это единственная уникальная модель, которую собрали всего за неделю.

Разработчик рассказал о создании Робокота и объяснил, почему он носит имя Фиолент второй. Видео © LIFE

"Это произошло в сентябре текущего года. У нас была ровно неделя, чтобы это сделать. Мы взяли все свои силы в кулачок, хотели продемонстрировать, что команда может на максимальной мощности за одну неделю, и родилась кошка", — рассказал Лайфу один из разработчиков.

Таких роботов можно использовать не только для развлечения, но и для серьёзных дел. Особую пользу придуманный механизм принесёт в работе экстренных служб среди спасателей и пожарных, например сможет пробраться туда, куда человеку лучше не лезть: при пожаре или задержании опасного преступника. Робот пригодится и военным, ведь сможет доставить груз в любой местности, а также строителям, помогая делать замеры и проверять качество выполненной работы.