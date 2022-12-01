Путин рассказал об опасности нефтедолларов

Нынешняя ситуация подталкивает отечественную промышленность наращивать производство собственной приборной базы, заявил президент РФ Владимир Путин. Он подчеркнул, что за нефтедоллары можно закупать всё, "от гвоздей до бриллиантов", но тогда ничего своего производиться не будет.

Путин заметил, что Россия по-прежнему сильно зависит от иностранной приборной базы, "по некоторым данным — до 90%", что особенно остро ощущается в сегодняшних условиях. Президент добавил, что говорил об этом не раз и многие согласятся с тем, что без необходимого оборудования работать невозможно. Также очевидно, что "нужно было в конце-концов когда-то начать интенсивно развивать свою приборную базу".

"А так как за нефтегазодоллары можно закупать всё что угодно — от гвоздей до бриллиантов, только своего никогда не будешь производить, поэтому сегодняшняя ситуация подталкивает нас к самостоятельной работе по очень многим направлениям, в том числе и по производству собственной научно-приборной базы", — сказал глава государства на встрече с участниками II Конгресса молодых учёных.