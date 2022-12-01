Очередную посылку, предположительно, со взрывчаткой нашли в Посольстве США в Мадриде
Очередная подозрительная посылка пришла в Посольство США в Мадриде
Очередная посылка неизвестного содержания обнаружена в американском посольстве в Мадриде. По предварительным данным, внутри может находиться взрывчатка. Об этом сообщает испанский телеканал Sexta, ссылаясь на полицию.
"Посольство США активировало антитеррористический протокол после обнаружения подозрительного письма. Американское посольство находится в центре мадридской столицы по адресу Калле Серрано, 75, которое в настоящее время оцеплено", — передаёт телеканал.
Источник сообщил, что всех находящихся внутри посольства людей эвакуировали сразу же после сообщений о получении подозрительной посылки. Также он сообщил, что спустя некоторое время в здании прозвучал взрыв.
Это уже четвёртая посылка опасного содержания. Накануне бандероль с самодельной бомбой получило Посольство Украины в Мадриде. Она была адресована послу, когда её вскрыл сотрудник дипмиссии, раздался взрыв. Дипломат получил лёгкое ранение правой руки и был госпитализирован. Сегодня ещё одну посылку с бомбой обнаружили на авиабазе Торрехон-де-Ардос, а также в Минобороны Испании.
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