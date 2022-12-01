Очередную посылку, предположительно, со взрывчаткой нашли в Посольстве США в Мадриде

Очередная посылка неизвестного содержания обнаружена в американском посольстве в Мадриде. По предварительным данным, внутри может находиться взрывчатка. Об этом сообщает испанский телеканал Sexta, ссылаясь на полицию.

"Посольство США активировало антитеррористический протокол после обнаружения подозрительного письма. Американское посольство находится в центре мадридской столицы по адресу Калле Серрано, 75, которое в настоящее время оцеплено", — передаёт телеканал.