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1 декабря, 14:24

Очередную посылку, предположительно, со взрывчаткой нашли в Посольстве США в Мадриде

Очередная подозрительная посылка пришла в Посольство США в Мадриде

Очередная посылка неизвестного содержания обнаружена в американском посольстве в Мадриде. По предварительным данным, внутри может находиться взрывчатка. Об этом сообщает испанский телеканал Sexta, ссылаясь на полицию.

"Посольство США активировало антитеррористический протокол после обнаружения подозрительного письма. Американское посольство находится в центре мадридской столицы по адресу Калле Серрано, 75, которое в настоящее время оцеплено", — передаёт телеканал.

Источник сообщил, что всех находящихся внутри посольства людей эвакуировали сразу же после сообщений о получении подозрительной посылки. Также он сообщил, что спустя некоторое время в здании прозвучал взрыв.

Это уже четвёртая посылка опасного содержания. Накануне бандероль с самодельной бомбой получило Посольство Украины в Мадриде. Она была адресована послу, когда её вскрыл сотрудник дипмиссии, раздался взрыв. Дипломат получил лёгкое ранение правой руки и был госпитализирован. Сегодня ещё одну посылку с бомбой обнаружили на авиабазе Торрехон-де-Ардос, а также в Минобороны Испании.

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Shutterstock

Оксана Попова

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