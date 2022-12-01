Путин: Демобилизация студентов в Донбассе должна завершиться сегодня

По плану демобилизация студентов должна завершиться сегодня, 1 декабря. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с участниками II Конгресса молодых учёных.

"Что касается демобилизации студентов, аспирантов и тех, кто в магистратуре учится, то <…> сегодня она должна по плану закончиться. Надеюсь, что так оно и есть", — подчеркнул глава государства.