Путин: Демобилизация студентов в Донбассе должна завершиться сегодня
По плану демобилизация студентов должна завершиться сегодня, 1 декабря. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с участниками II Конгресса молодых учёных.
"Что касается демобилизации студентов, аспирантов и тех, кто в магистратуре учится, то <…> сегодня она должна по плану закончиться. Надеюсь, что так оно и есть", — подчеркнул глава государства.
Ранее Лайф сообщал, что врио главы ДНР Денис Пушилин и врио главы ЛНР Леонид Пасечник подписали указы о демобилизации студентов. Соответствующее распоряжение ранее дал президент РФ Владимир Путин. По его словам, власти должны организовать их возвращение домой для продолжения обучения.