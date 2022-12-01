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1 декабря, 14:27

Путин: Демобилизация студентов в Донбассе должна завершиться сегодня

По плану демобилизация студентов должна завершиться сегодня, 1 декабря. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с участниками II Конгресса молодых учёных.

"Что касается демобилизации студентов, аспирантов и тех, кто в магистратуре учится, то <…> сегодня она должна по плану закончиться. Надеюсь, что так оно и есть", — подчеркнул глава государства.

Врио главы ДНР Пушилин подписал указ о демобилизации аспирантов

Врио главы ДНР Пушилин подписал указ о демобилизации аспирантов

Ранее Лайф сообщал, что врио главы ДНР Денис Пушилин и врио главы ЛНР Леонид Пасечник подписали указы о демобилизации студентов. Соответствующее распоряжение ранее дал президент РФ Владимир Путин. По его словам, власти должны организовать их возвращение домой для продолжения обучения.

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Kremlin.ru

Александр Юнашев

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