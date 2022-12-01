Путин заявил, что 15% россиян нуждаются в помощи психологов

Президент Владимир Путин не доволен, как развиваются службы психологической помощи в России. Об этом он заявил в четверг на встрече с молодыми учёными в парке науки и искусства "Сириус" в Сочи.

Российский лидер выразил мнение, что государство на всех уровнях, "даже на муниципальном, региональном и федеральном, должного внимания этой сфере пока ещё не уделяет". По мнению Путина, это совершенно напрасно, потому что 15% россиян нуждаются в психологической помощи.

"Я попрошу председателя правительства, координационной комиссии, которую мы создали недавно для решения определённых известных задач, рассмотреть и этот вопрос. Потому что вот, скажем, в МЧС, там достаточно эффективно и на постоянной основе пользуются услугами психологов. Почему? Потому что там, очевидно, востребована помощь специалистов", — рассуждает глава государства.