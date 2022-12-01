Чем кормить белок зимой, чтобы случайно не убить: Советы биолога

Если решили покормить белочек в ближайшем лесу или парке, лучше заранее составить памятку, чем именно можно угостить хвостатых. Например, для этого совсем не годится миндаль, из-за которого зверёк может даже погибнуть. Об этом рассказал кандидат биологических наук Павел Глазков в беседе с телеканалом "Санкт-Петербург".

Биолог Павел Глазков рассказал, чем лучше всего кормить белок зимой. Видео © Телеканал "Санкт-Петербург"

Также из-за мороза пока не стоит давать белкам свежие яблоки, ведь их просто невозможно будет разгрызть. На время холодов лучше заменить их сухофруктами или же отдать предпочтение фундуку, кедровым и грецким орешкам. Кроме того, не стоит забывать и об излюбленном лакомстве пушистиков.

"Принесите кусочек сала, и она вам будет безумно благодарна. Причём оно должно быть несолёное и без копчения. Ещё они очень любят нежирное мясо. Можно говядины кусочек принести, белка с огромным удовольствием его съест", — сказал эксперт.

Кстати, лучше не трогать белочек, иначе можно нарваться на их острые зубки. Также не стоит кормить их с рук — лучше класть лакомство прямо на землю.