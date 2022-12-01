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1 декабря, 14:52

В Хабаровске открыли улицу имени экс-главреда "Комсомольской правды" Владимира Сунгоркина

<p>Табличка улицы имени Владимира Сунгоркина в Хабаровске. Обложка © <a href="https://www.kp.ru/daily/27478/4685805/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">kp.ru</a> / Кирилл Кузнецов</p>

Табличка улицы имени Владимира Сунгоркина в Хабаровске. Обложка © kp.ru / Кирилл Кузнецов

В Хабаровске открыли улицу имени главного редактора "Комсомольской правды" Владимира Сунгоркина, пишет kp.ru. Ради этого события на родину журналиста приехали его вдова Татьяна и сын Григорий, которые встретились с мэром города Сергеем Кравчуком и губернатором Хабаровского края Михаилом Дегтярёвым.

Родственникам показали проект застройки пока ещё пустой улицы, а также вручили "свидетельство о её рождении". Также по инициативе Татьяны Сунгоркиной была сделана уличная табличка. По её словам, Владимир всегда душой был с Дальним Востоком.

  • "Свидетельство о рождении" улицы имени Владимира Сунгоркина в Хабаровске. Фото © kp.ru / Кирилл Кузнецов
    "Свидетельство о рождении" улицы имени Владимира Сунгоркина в Хабаровске. Фото © kp.ru / Кирилл Кузнецов
  • План строительства по улице имени Владимира Сунгоркина в Хабаровске. Фото © kp.ru / Кирилл Кузнецов
    План строительства по улице имени Владимира Сунгоркина в Хабаровске. Фото © kp.ru / Кирилл Кузнецов

"Свидетельство о рождении" улицы имени Владимира Сунгоркина в Хабаровске. Фото © kp.ru / Кирилл Кузнецов

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"Особое место в его сердце занимал именно Хабаровск, о котором он постоянно рассказывал сыну и мечтал привезти его сюда. Для нашей семьи он так и остался на своём обожаемом Дальнем Востоке, поэтому нам вдвойне ценно, что его имя будет носить улица в его родном Хабаровске", — поделилась она.

Также в городе планируют исполнить мечту журналиста — выпустить его книгу о российском путешественнике Владимире Арсеньеве, чего сам он не успел сделать при жизни. По словам губернатора, труд уже на стадии вёрстки.

"В настоящее время идея — уже на стадии вёрстки, и вскоре книга попадёт во все школы города и края", сказал он родственникам.

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Главный редактор "Комсомольской правды" Владимир Сунгоркин умер 14 сентября в возрасте 68 лет от инсульта. Владимир Путин выразил его семье соболезнования и назвал это большой потерей для российской журналистики.

Матвей Шандрыголов

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