В Хабаровске открыли улицу имени экс-главреда "Комсомольской правды" Владимира Сунгоркина

В Хабаровске открыли улицу имени главного редактора "Комсомольской правды" Владимира Сунгоркина, пишет kp.ru. Ради этого события на родину журналиста приехали его вдова Татьяна и сын Григорий, которые встретились с мэром города Сергеем Кравчуком и губернатором Хабаровского края Михаилом Дегтярёвым.

Родственникам показали проект застройки пока ещё пустой улицы, а также вручили "свидетельство о её рождении". Также по инициативе Татьяны Сунгоркиной была сделана уличная табличка. По её словам, Владимир всегда душой был с Дальним Востоком.





"Особое место в его сердце занимал именно Хабаровск, о котором он постоянно рассказывал сыну и мечтал привезти его сюда. Для нашей семьи он так и остался на своём обожаемом Дальнем Востоке, поэтому нам вдвойне ценно, что его имя будет носить улица в его родном Хабаровске", — поделилась она.

Также в городе планируют исполнить мечту журналиста — выпустить его книгу о российском путешественнике Владимире Арсеньеве, чего сам он не успел сделать при жизни. По словам губернатора, труд уже на стадии вёрстки.

"В настоящее время идея — уже на стадии вёрстки, и вскоре книга попадёт во все школы города и края", — сказал он родственникам.