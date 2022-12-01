"Включают мозг и женятся": Роза Сябитова объяснила рост числа браков в России в этом году
Роза Сябитова объяснила рост числа браков в России сложными временами
Ведущая программы "Давай поженимся!", главная сваха страны Роза Сябитова объяснила, почему россияне всё чаще регистрируют брак. Согласно данным Росстата, за последние десять месяцев в России появилась 741 441 семья, что на 24 444 больше, чем в прошлом году.
"Когда возникают сложные времена, все сразу вспоминают о семье. В семье ждут, семья поддержит. Конечно, люди, даже те, которые критиковали и семейные традиции, и брак со штампом в паспорте, они почему-то включают мозг и женятся. Я думаю, что связано именно с этим — чистая психология от природы", — рассказала Сябитова в эфире радиостанции "Говорит Москва".
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