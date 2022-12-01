Дохрюкался: В Германии питавшийся чипсами и вином поросёнок угодил в рехаб
В Германии агрессивный поросёнок попал в реабилитационный центр и избавился от алкоголизма
В Германии спасли свинью по кличке Эберхард, которая была агрессивной и страдала алкоголизмом. Дело в том, что прежние хозяева держали животное в квартире, где кормили чипсами и поили вином. На помощь бедному поросёнку пришли ветеринары, пишет Daily Mail.
По данным издания, хозяева свинки жили в "нечеловеческих, убогих условиях", а своего питомца поили лишь спиртными напитками и кормили чипсами. Что именно нечеловеческого было в квартире, не уточняется, однако известно, что поросёнка всё-таки изъяли. Его сразу же поместили в реабилитационный центр, где стали лечить от алкоголизма.
"Поросёнка поместили в приют для животных в Липпетале, Северный Рейн-Вестфалия, где он прошёл программу детоксикации, призванную отучить его от алкоголя и вернуть ему полное здоровье", — пишет газета.
В приюте поросёнок пробыл два года и полностью исцелился от страшной зависимости. Его новая владелица Бьянка Дайхманн рассказала, что у Эберхарда теперь всё хорошо.
"Эберхард был невероятно агрессивен, взволнован и не знал ничего, кроме квартиры, в которой жил", — призналась она.
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