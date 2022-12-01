Песков призвал относиться с иронией к сообщениям о "грядущих перестановках" в кабмине
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не подтвердил информацию о неких "планирующихся перестановках в российском правительстве и госкорпорациях" и порекомендовал относиться к подобным публикациям с долей иронии.
"Это пишут каждый день. Относитесь к этому с долей иронии", — сказал он журналистам, отвечая на просьбу прокомментировать сообщения в некоторых телеграм-каналах.
Ранее президент РФ Владимир Путин на встрече с матерями военных посетовал на обилие фейков в Интернете. Он напомнил, что с учётом современных технологий информационные атаки в Сети стали особенно актуальными и эффективными, поэтому информацию лучше узнавать при личных встречах.
ТАСС / Вячеслав Прокофьев