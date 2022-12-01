SHOT ПРОВЕРКА: концлагерь «бюджетной» красоты
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
1 декабря, 15:03

Песков призвал относиться с иронией к сообщениям о "грядущих перестановках" в кабмине

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не подтвердил информацию о неких "планирующихся перестановках в российском правительстве и госкорпорациях" и порекомендовал относиться к подобным публикациям с долей иронии.

"Это пишут каждый день. Относитесь к этому с долей иронии", — сказал он журналистам, отвечая на просьбу прокомментировать сообщения в некоторых телеграм-каналах.

Кремль опроверг сообщения о запрете выезда из страны сотрудникам Администрации Президента

Кремль опроверг сообщения о запрете выезда из страны сотрудникам Администрации Президента

Ранее президент РФ Владимир Путин на встрече с матерями военных посетовал на обилие фейков в Интернете. Он напомнил, что с учётом современных технологий информационные атаки в Сети стали особенно актуальными и эффективными, поэтому информацию лучше узнавать при личных встречах.

Обложка ©

ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Ирина Фальке

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров