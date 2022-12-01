Макрон рассчитывает вскоре позвонить Путину, но в графике президента РФ такой беседы нет

Президент Франции Эмманюэль Макрон рассчитывает в ближайшие дни провести телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом сам политик заявил в интервью телеканалу ABC.

"В ближайшие дни. В первую очередь я хотел совершить государственный визит (в США, где Макрон сейчас и находится. — Прим. Лайфа) и провести подробную беседу с президентом Джо Байденом", — отметил Макрон.