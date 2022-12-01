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1 декабря, 15:19

Макрон рассчитывает вскоре позвонить Путину, но в графике президента РФ такой беседы нет

Песков: В графике Путина нет телефонного разговора с Макроном

Президент Франции Эмманюэль Макрон рассчитывает в ближайшие дни провести телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом сам политик заявил в интервью телеканалу ABC.

"В ближайшие дни. В первую очередь я хотел совершить государственный визит (в США, где Макрон сейчас и находится. — Прим. Лайфа) и провести подробную беседу с президентом Джо Байденом", — отметил Макрон.

Однако, как сообщил РИА "Новости" пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в рабочих планах Владимира Путина пока нет телефонного разговора с Эмманюэлем Макроном.

Макрон стремится поддерживать диалог с Путиным ради собственной выгоды, уверен политолог

Макрон стремится поддерживать диалог с Путиным ради собственной выгоды, уверен политолог

Ранее президент Франции заявлял о необходимости сохранять и продолжать диалог с российским лидером Владимиром Путиным. Он видит в этом роль Парижа. При этом в Кремле рассказали, что лидеры не созванивались уже давно.

Обложка ©

Getty Images / Emmanuele Contini

Александра Вишнякова

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