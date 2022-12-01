Опубликован состав команды "Пути РПЛ" на Матч звёзд Кубка России

В неё вошли Ризван Ташаев, Лечи Садулаев и Владислав Карапузов ("Ахмат"), Даниил Худяков и Иван Игнатьев ("Локомотив"), Квинси Промес и Павел Мелёшин ("Спартак"), Александр Коваленко и Сергей Пиняев ("Крылья Советов"), Егор Сорокин ("Краснодар"), Алексей Миронов ("Ростов"), Равиль Нетфуллин ("Торпедо"), Алексей Сутормин ("Зенит"), Матвей Ивахнов ("Факел"), Алексей Каштанов ("Урал") и Тимур Сулейманов ("Пари Нижний Новгород").

Ранее председатель КДК РФС Артур Григорянц заявил, что несколько игроков "Зенита" и "Спартака" были удалены на шесть матчей Кубка России за драку на поле. Футболисты сцепились "стенка на стенку" во время матча 27 ноября. Основное время встречи завершилось со счётом 0:0, после чего спортсмены на поле стали драться.