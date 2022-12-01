"Лживая скотина": Блогеры Дава и Гасанханова довели Айзу до нервного срыва

Ни одно психологическое шоу "Наследники и самозванцы" на ТВ-3 ещё не обошлось без скандала. В эту субботу, 3 декабря, зрители увидят подлинную драму одной из самых ярких участниц проекта Айзы-Лилуны Ай, которая, судя по всему, оказалась предана самыми близкими ей на проекте людьми: блогерами Давидом Манукяном (Давой) и Наташей Гасанхановой. Небольшой фрагмент истерики Айзы оказался в распоряжении Лайфа.

В распоряжении нашей редакции оказался фрагмент нового выпуска, в котором покажут истерику Айзы. Видео © LIFE

"Заткни рот, лживая скотина. Я не думала, что ты тут и в жизни будешь такой же, я тебя обнулила", — эмоционально обратилась Айза к своей бывшей подруге по проекту.

По словам бывшей жены рэпера Гуфа, её окружение на проекте оказалось жестоким и готовым на всё ради победы. По её словам, Давид и Гасанханова действовали не по правилам: в то время как другие участники играли только в кадре, эта парочка продолжила обманывать остальных и при выключенных камерах. Поддержать Айзу во время нервного срыва вызвался православный блогер Серафим Сашлиев и синхронистка, семикратная олимпийская чемпионка Светлана Ромашина. По её словам, другие участники практически "распяли Айзу на этом круглом столе".