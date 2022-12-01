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Опубликовано 1 декабря 2022, 15:47
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Минобороны подтвердило освобождение Курдюмовки в ДНР

Министерство обороны РФ подтвердило информацию об освобождении посёлка Курдюмовка в Бахмутском районе Донецкой Народной Республики (ДНР).

"В результате наступательных действий российских войск полностью освобождён от подразделений ВСУ населённый пункт Курдюмовка", — сообщила в четверг пресс-служба ведомства.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин уже пояснил, что освобождение этого населённого пункта имеет стратегическое значение, поскольку Курдюмовка предоставляет российским военным "выход на артёмовскую трассу". А освобождение населённых пунктов Андреевка и Перше Травня союзными войсками даёт возможность полностью перекрыть пути снабжения Вооружённых сил Украины.

Стало известно, чем для ВСУ чревата потеря Андреевки, Курдюмовки и Перше Травни
Стало известно, чем для ВСУ чревата потеря Андреевки, Курдюмовки и Перше Травни

Напомним, что мэр Горловки Иван Приходько назвал Курдюмовку одним из знаковых мест (наряду с селом Кодема), которое было взято ещё пару месяцев назад. По его словам, это посёлки, из которых очень мощно обстреливалась Горловка. Кроме того, он добавил, что благодаря освобождению Курдюмовки союзные силы смогут полностью контролировать трассу Горловка – Артёмовск.

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ТАСС / Станислав Красильников

Марина Калегина
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