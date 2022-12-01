Минобороны подтвердило освобождение Курдюмовки в ДНР

Ранее глава ДНР Денис Пушилин уже пояснил, что освобождение этого населённого пункта имеет стратегическое значение , поскольку Курдюмовка предоставляет российским военным "выход на артёмовскую трассу". А освобождение населённых пунктов Андреевка и Перше Травня союзными войсками даёт возможность полностью перекрыть пути снабжения Вооружённых сил Украины.

Напомним, что мэр Горловки Иван Приходько назвал Курдюмовку одним из знаковых мест (наряду с селом Кодема), которое было взято ещё пару месяцев назад. По его словам, это посёлки, из которых очень мощно обстреливалась Горловка. Кроме того, он добавил, что благодаря освобождению Курдюмовки союзные силы смогут полностью контролировать трассу Горловка – Артёмовск.