Почту России возглавит руководитель "Национальной лотереи"
РИА "Новости": Главой Почты России назначен Михаил Волков
Новым руководителем Почты России вместо Максима Акимова станет Михаил Волков, который сейчас возглавляет "Национальную лотерею". Об этом в четверг сообщает РИА "Новости". Директива о его назначении уже подписана.
Максим Акимов был назначен гендиректором Почты России в начале 2020 года, сменив Николая Подгузова. По данным РБК, он самостоятельно принял решение уйти из компании "по личным мотивам".
"Национальная лотерея", которой сейчас управляет будущий глава Почты России, — это бренд государственных лотерей, распространяемых на территории Российской Федерации. Организатором выступает Министерство финансов. Целевые отчисления направляются на развитие спорта в нашей стране.
Ранее Лайф сообщал, что в апреле 2023 года Почта России планирует начать эксперимент по продаже российских вин. Покупать спиртное смогут только совершеннолетние граждане через специализированную витрину, и это может быть только российский алкоголь.
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