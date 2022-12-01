Почту России возглавит руководитель "Национальной лотереи"

Новым руководителем Почты России вместо Максима Акимова станет Михаил Волков, который сейчас возглавляет "Национальную лотерею". Об этом в четверг сообщает РИА "Новости". Директива о его назначении уже подписана.

Максим Акимов был назначен гендиректором Почты России в начале 2020 года, сменив Николая Подгузова. По данным РБК, он самостоятельно принял решение уйти из компании "по личным мотивам".

"Национальная лотерея", которой сейчас управляет будущий глава Почты России, — это бренд государственных лотерей, распространяемых на территории Российской Федерации. Организатором выступает Министерство финансов. Целевые отчисления направляются на развитие спорта в нашей стране.