Путин пошутил, что все его отношения с Японией "идут через дзюдо"

Президент РФ Владимир Путин пошутил об отношениях с Японией "через дзюдо" во время обсуждения сейсмических станций с молодыми учёными в центре "Сириус". Тем не менее он пообещал проработать вопрос модернизации федеральной системы сейсмологических наблюдений.

"Поскольку я уж точно наверняка не помню, все мои отношения с Японией через борьбу дзюдо идут, тем не менее в Японии несколько тысяч, 3000 где-то, станций", — сказал президент.

По его словам, в России всего 300 таких станций, большая часть из которых находится на Камчатке. Путин заметил, что Камчатка и Сахалин, несомненно, требуют особого внимания. Российские власти в разные годы поднимают вопрос сейсмологических наблюдений, но, когда землетрясения заканчиваются, идёт восстановление разрушенного и проблема забывается, заявил он. Президент пообещал, что правительство и компании в этот раз займутся данной темой.

"Я обязательно поручу и с компаниями поработать, и правительство попрошу вернуться к этой теме ещё раз и уделить необходимое внимание", — заключил глава государства.