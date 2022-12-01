Россиянам предложили дать право жаловаться на коллекторов через "Госуслуги"

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил создать на базе "Госуслуг" цифровой сервис, который позволит гражданам решать проблемы, связанные с неправомерными действиями коллекторов. Копия его обращения на имя главы Минцифры РФ Максута Шадаева есть в распоряжении RT.

Милонов подчеркнул, что цифровые технологии всё глубже проникают в повседневную жизнь россиян, поэтому подобные сервисы со временем включат в себя "больше сфер жизни и жизненных проблем, с которыми сталкиваются люди". Сегодня же, по словам депутата, многие россияне "ежедневно ведут борьбу" с пренебрегающими законом коллекторами, при этом некоторые люди становятся их жертвами случайно. В большинстве случаев граждане не знают, куда обратиться с такой жалобой.

"В данной связи прошу вас разработать дополнительный цифровой сервис на базе единого портала государственных услуг РФ "Госуслуги", который позволит гражданам в режиме одного окна решать проблемы, связанные с оформлением квалифицированной жалобы на адрес надзорных ведомств на действия коллекторов и иных подобных организаций", — говорится в тексте обращения.