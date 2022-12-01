Россиянам предложили дать право жаловаться на коллекторов через "Госуслуги"
Милонов предложил создать на "Госуслугах" сервис для жалоб на действия коллекторов
Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил создать на базе "Госуслуг" цифровой сервис, который позволит гражданам решать проблемы, связанные с неправомерными действиями коллекторов. Копия его обращения на имя главы Минцифры РФ Максута Шадаева есть в распоряжении RT.
Милонов подчеркнул, что цифровые технологии всё глубже проникают в повседневную жизнь россиян, поэтому подобные сервисы со временем включат в себя "больше сфер жизни и жизненных проблем, с которыми сталкиваются люди". Сегодня же, по словам депутата, многие россияне "ежедневно ведут борьбу" с пренебрегающими законом коллекторами, при этом некоторые люди становятся их жертвами случайно. В большинстве случаев граждане не знают, куда обратиться с такой жалобой.
"В данной связи прошу вас разработать дополнительный цифровой сервис на базе единого портала государственных услуг РФ "Госуслуги", который позволит гражданам в режиме одного окна решать проблемы, связанные с оформлением квалифицированной жалобы на адрес надзорных ведомств на действия коллекторов и иных подобных организаций", — говорится в тексте обращения.
Ранее депутаты Госдумы предложили запретить передачу коллекторам долгов пенсионеров. В ГД объяснили, что банки легко и с удовольствием выдают пенсионерам небольшие суммы кредитов, из-за чего те становятся вечными должниками.
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