У братьев Магомедовых конфисковали самолёт, Porsche и 4 квартиры в Лондоне

Мещанский суд Москвы постановил конфисковать самолёт Gulfstream, квартиры в Москве и Лондоне, спорткар Porsсhe 911 и другое имущество у совладельца группы "Сумма" Зиявудина Магомедова и его брата, бывшего сенатора Магомеда Магомедова.

Аналогичное решение принято относительно двух квартир в Москве, Porsche 911, джипа Toyota Land Cruiser, автомобиля Lada Largus, самолёта Gulfstream G650, четырёх квартир в Лондоне, которые, к слову, были оформлены на юрлица. Также конфискуется 100% принадлежащих фигурантам дела акций, включая ЗАО "Портовый флот", АО "Национальный расчётный депозитарий", акции группы компаний ОАО "Сумма", группы FESCO.