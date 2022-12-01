У братьев Магомедовых конфисковали самолёт, Porsche и 4 квартиры в Лондоне
Суд изъял у братьев Магомедовых по делу "Суммы" самолёт, Porsche и квартиры в Лондоне
Зиявудин и Магомед Магомедовы. Обложка © ТАСС / Владимир Гердо
Мещанский суд Москвы постановил конфисковать самолёт Gulfstream, квартиры в Москве и Лондоне, спорткар Porsсhe 911 и другое имущество у совладельца группы "Сумма" Зиявудина Магомедова и его брата, бывшего сенатора Магомеда Магомедова.
"Изъять в доход государства самолёт Gulfstream G650, принадлежавший Магомедову Зиявудину Гаджиевичу", — огласила вердикт судья Олеся Менделеева.
Аналогичное решение принято относительно двух квартир в Москве, Porsche 911, джипа Toyota Land Cruiser, автомобиля Lada Largus, самолёта Gulfstream G650, четырёх квартир в Лондоне, которые, к слову, были оформлены на юрлица. Также конфискуется 100% принадлежащих фигурантам дела акций, включая ЗАО "Портовый флот", АО "Национальный расчётный депозитарий", акции группы компаний ОАО "Сумма", группы FESCO.
Братья Магомедовы были арестованы за хищение более 11 миллиардов рублей в период с 2010 по 2016 год, а также создание преступного сообщества и растрату бюджетных средств при строительстве стадиона "Балтика-арена" и аэропорта Храброво в Калининграде. Позже обвинение добавило в дело хищение 300 миллионов рублей при строительстве автодороги "Чуйский тракт". Магомедовы отказались признать вину. Гособвинение просило назначить 24 года колонии Зиявудину Магомедову, а его брату – 21 год.