Названы 9 правил, которые помогут уберечься от свиного гриппа

Главврач челябинской ГКБ № 1 Дмитрий Тарасов заявил о существовании различных способов профилактики свиного гриппа (H1N1). Как защитить организм от бушующего в ряде регионов вируса, медик рассказал в беседе с Ura.ru.

"Профилактика гриппа скорее приятная: полноценное питание, овощи и фрукты, а также мёд и брусника. А самое эффективное средство — сделать прививку. Тогда течение болезни будет переноситься легче", — рекомендует Тарасов.

Поскольку не каждый может позволить себе "залечь в берлогу" на весь период пандемии, легче придерживаться простых правил, добавил специалист.

В первую очередь нужно чаще мыть руки, также периодически протирать поверхности и смартфон спиртовыми салфетками. Нелишним будет промывание носа и горла морской водой. Кроме того, врач советует заменить макароны овощами, а кофе — чаем с лимоном, к приёму пищи добавить витамины. Также важно почаще проветривать помещения, включать увлажнитель воздуха и стараться избегать мест скопления людей.

Придерживаясь этих правил, можно уберечься от эпидемии свиного гриппа. Тарасов напомнил, что болезнь протекает тяжело и характерно резкое поднятие температуры до 39 градусов и выше. При этом присутствует ломота в теле, болят мышцы и голова. А вот насморк и чиханье для гриппа не характерны.