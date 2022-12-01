В Думе изучили райдер Лободы на концерты для русских и предрекли ей незавидное будущее

Певица Светлана Лобода скоро останется без денег, так как она не сможет нормально зарабатывать в Европе. Такое мнение Лайфу высказала депутат Государственной думы Елена Драпеко, комментируя условия, за которые артистка готова переступить через принципы и выступить для россиян.

"Лобода останется скоро, я думаю, без заказов и без денег, и её райдер вряд ли кто-нибудь выдержит. Потому что ни в одной европейской стране таких денег она не заработает", — заявила парламентарий.

Собеседница Лайфа выразила надежду на то, что на российских телеэкранах в новогодние праздники не появятся артисты, которые отвернулись от нашей страны и уехали, а потом ещё и говорили в адрес неё гадости.