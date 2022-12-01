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Регион
Опубликовано 1 декабря 2022, 20:17
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В Думе изучили райдер Лободы на концерты для русских и предрекли ей незавидное будущее

Драпеко изучила райдер Лободы для концертов перед русскими и посулила ей незавидное будущее

Певица Светлана Лобода скоро останется без денег, так как она не сможет нормально зарабатывать в Европе. Такое мнение Лайфу высказала депутат Государственной думы Елена Драпеко, комментируя условия, за которые артистка готова переступить через принципы и выступить для россиян.

"Лобода останется скоро, я думаю, без заказов и без денег, и её райдер вряд ли кто-нибудь выдержит. Потому что ни в одной европейской стране таких денег она не заработает", заявила парламентарий.

Собеседница Лайфа выразила надежду на то, что на российских телеэкранах в новогодние праздники не появятся артисты, которые отвернулись от нашей страны и уехали, а потом ещё и говорили в адрес неё гадости.

Ранее Лайф рассказывал о райдере украинской певицы Светланы Лободы, которая ранее осудила Россию и не раз высказывалась негативно о россиянах. Выяснилось, что она готова закрыть глаза на гражданство заказчика за 100 тысяч евро.

Общественники призвали заблокировать клипы Лободы из-за однополых поцелуев
Общественники призвали заблокировать клипы Лободы из-за однополых поцелуев
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ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Ольга Годуненко
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