"От него чувствуется доброта": Лайф разыскал ту самую Фёдорову, которая привлекла внимание Путина в "Сириусе"

Заведующая кафедрой Экологии и безопасности жизнедеятельности Донбасского гостехуниверситета (ДонГТИ) Валерия Фёдорова рассказала Лайфу о впечатлениях от встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в рамках Конгресса молодых учёных. Мероприятие состоялось 1 декабря в парке науки и искусства "Сириус" в Сочи.

Участница Конгресса молодых учёных из Донбасса поделилась позитивными эмоциями от встречи с Владимиром Путиным. Видео © LIFE

Фёдорова отметила, что вся атмосфера мероприятия была особенно тёплой, а глава государства услышал выступающих на конференции и принял во внимание все озвученные ими предложения по развитию науки в Донбассе.

"От него чувствуется доброта. Путин сказал, что всё сделает для развития науки в нашем регионе", — поделилась девушка.

Участница Конгресса также объяснила, какие именно проблемы беспокоят работников научной сферы в новых регионах РФ, и добавила, что донецкие учёные готовы развиваться вместе с российскими коллегами.