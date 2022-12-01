"От него чувствуется доброта": Лайф разыскал ту самую Фёдорову, которая привлекла внимание Путина в "Сириусе"
Лайф пообщался с той самой Фёдоровой, которая привлекла внимание Путина на встрече в Сочи
Заведующая кафедрой Экологии и безопасности жизнедеятельности Донбасского гостехуниверситета (ДонГТИ) Валерия Фёдорова рассказала Лайфу о впечатлениях от встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в рамках Конгресса молодых учёных. Мероприятие состоялось 1 декабря в парке науки и искусства "Сириус" в Сочи.
Участница Конгресса молодых учёных из Донбасса поделилась позитивными эмоциями от встречи с Владимиром Путиным. Видео © LIFE
Фёдорова отметила, что вся атмосфера мероприятия была особенно тёплой, а глава государства услышал выступающих на конференции и принял во внимание все озвученные ими предложения по развитию науки в Донбассе.
"От него чувствуется доброта. Путин сказал, что всё сделает для развития науки в нашем регионе", — поделилась девушка.
Участница Конгресса также объяснила, какие именно проблемы беспокоят работников научной сферы в новых регионах РФ, и добавила, что донецкие учёные готовы развиваться вместе с российскими коллегами.
Напомним, что именно Валерия Фёдорова привлекла внимание Путина и натолкнула на размышления во время встречи с молодыми учёными в "Сириусе". Президент обратил внимание на бейдж с фамилией участницы и напомнил, что жители новых российских регионов — это "наши люди", которых нужно поддержать. "Чем вот Фёдорова, проживающая в Луганской Народной Республике, отличается от таких же Фёдоровых где-нибудь в Новосибирске, Петербурге, Москве? Ничем", — сказал он.
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