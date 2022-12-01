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1 декабря, 17:41

Кремль призвал к "тишине" вокруг темы обмена заключёнными между Россией и США

Песков призвал не раскрывать детали возможного обмена заключёнными между Россией и США

Кремль предпочитает не делать публичным обсуждение возможного обмена заключёнными между Россией и США. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ на вопрос о шансах на подвижки в этом деле до конца года.

"Мы не говорим об этом и всех призываем молчать на эту тему. Подобные дела могут обсуждаться только в тишине", — сказал представитель Кремля.

В США ищут альтернативные пути обмена заключёнными с Россией

В США ищут альтернативные пути обмена заключёнными с Россией

Ранее в МИД подтвердили, что осуждённые в РФ Пол Уилан и Бриттни Грайнер фигурируют в переговорах с Вашингтоном по возможному обмену россиянина Виктора Бута. В то же время Москва неоднократно призывала американских партнёров не прибегать к "мегафонной" дипломатии и не выносить детали консультаций в публичное поле. Такую позицию в том числе озвучивали в Кремле. А вот в администрации Байдена не смогли объяснить родным Грайнер и Уилана условия их обмена.

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ТАСС / Антон Новодережкин, © ТАСС / EPA / YURI KOCHETKOV

Андрей Бражников

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