Кремль призвал к "тишине" вокруг темы обмена заключёнными между Россией и США
Песков призвал не раскрывать детали возможного обмена заключёнными между Россией и США
Кремль предпочитает не делать публичным обсуждение возможного обмена заключёнными между Россией и США. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ на вопрос о шансах на подвижки в этом деле до конца года.
"Мы не говорим об этом и всех призываем молчать на эту тему. Подобные дела могут обсуждаться только в тишине", — сказал представитель Кремля.
Ранее в МИД подтвердили, что осуждённые в РФ Пол Уилан и Бриттни Грайнер фигурируют в переговорах с Вашингтоном по возможному обмену россиянина Виктора Бута. В то же время Москва неоднократно призывала американских партнёров не прибегать к "мегафонной" дипломатии и не выносить детали консультаций в публичное поле. Такую позицию в том числе озвучивали в Кремле. А вот в администрации Байдена не смогли объяснить родным Грайнер и Уилана условия их обмена.
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ТАСС / Антон Новодережкин, © ТАСС / EPA / YURI KOCHETKOV