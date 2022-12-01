РПЦ предрекли гонения на Украине до "смерти" киевского режима

Гонения на РПЦ на Украине будут продолжаться до тех пор, пока существует киевский режим. Такое мнение телеканалу "360" высказал аналитик Центра экспертного сопровождения политических процессов Пётр Колчин. По его словам, Киев видит в русском православии угрозу национальной безопасности.

"Украинская нация, по мнению [украинских] политиков, должна строиться исключительно на отрицании всего русского, всего общего наследия, которое связывало русский и малорусский народ на протяжении столетий и тысячелетий", — объяснил он.

При этом, по словам аналитика, русскую церковь пытаются заменить "украинской пародией", которая поддерживает военных преступников и реабилитирует нацистов.

"Подобные процессы будут продолжаться, пока украинский режим существует, и могут быть закончены только с полной ликвидацией того неонацистского, ксенофобного и шовинистского идеологического базиса, который был заложен в украинском обществе в последние десятилетия", — уверен он.