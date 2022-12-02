Археологи узнали, какие игрушки были у детей примерно 5000 лет назад
Древние таблички с гравировкой в форме совы могли быть детскими игрушками
Древняя табличка с гравировкой в форме совы. Обложка © Scientific Reports
На Пиренейском полуострове археологи обнаружили древние таблички с гравировкой в форме совы, которые могли быть детскими игрушками. Исследование специалистов было опубликовано в журнале Scientific Reports.
Примеры гравированных древних табличек. Фото © Scientific Reports
Всего учёные нашли порядка четырёх тысяч табличек в гробницах и ямах. Возраст артефактов составляет примерно 5000 лет. Ранее археологи предполагали, что таблички использовались в ритуалах и представляли божеств или мёртвых. Однако теперь исследователи рассматривают иную версию: находки могли использоваться в качестве кукол, игрушек или амулетов. Вероятно, их изготавливали дети разного возраста.
Такой вывод специалисты сделали, сравнив сто табличек с рисунками сов современных детей в возрасте от четырёх до тринадцати лет и обнаружив большое сходство между изображениями. Помимо этого в верхних частях многих табличек есть два небольших отверстия, которые слишком малы для шнура и не имеют соответствующего износа. Исследователи предполагают, что в эти отверстия вставлялись перья птиц, чтобы они напоминали пучки, похожие на уши некоторых видов сов.
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