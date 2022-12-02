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2 декабря, 02:00

Археологи узнали, какие игрушки были у детей примерно 5000 лет назад

Древние таблички с гравировкой в форме совы могли быть детскими игрушками

<p>Древняя табличка с гравировкой в форме совы. Обложка © <a href="https://www.nature.com/articles/s41598-022-23530-0" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Scientific Reports</a></p>

Древняя табличка с гравировкой в форме совы. Обложка © Scientific Reports

На Пиренейском полуострове археологи обнаружили древние таблички с гравировкой в форме совы, которые могли быть детскими игрушками. Исследование специалистов было опубликовано в журнале Scientific Reports.

Примеры гравированных древних табличек. Фото © Scientific Reports

Примеры гравированных древних табличек. Фото © Scientific Reports

Всего учёные нашли порядка четырёх тысяч табличек в гробницах и ямах. Возраст артефактов составляет примерно 5000 лет. Ранее археологи предполагали, что таблички использовались в ритуалах и представляли божеств или мёртвых. Однако теперь исследователи рассматривают иную версию: находки могли использоваться в качестве кукол, игрушек или амулетов. Вероятно, их изготавливали дети разного возраста.

Такой вывод специалисты сделали, сравнив сто табличек с рисунками сов современных детей в возрасте от четырёх до тринадцати лет и обнаружив большое сходство между изображениями. Помимо этого в верхних частях многих табличек есть два небольших отверстия, которые слишком малы для шнура и не имеют соответствующего износа. Исследователи предполагают, что в эти отверстия вставлялись перья птиц, чтобы они напоминали пучки, похожие на уши некоторых видов сов.

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Иван Косицын

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