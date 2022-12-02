Телеканал "Рен-ТВ" завершил съёмки второго сезона сериала "Сержант"

Телеканал "Рен-ТВ" завершил съёмки продолжения сериала "Сержант", премьера которого с успехом прошла на канале в мае 2021 года. Он стал первой достоверной лентой о жизни обладателя крапового берета — высшего знака отличия военнослужащих подразделений специального назначения.

В центре сюжета — история бойца в отставке, который случайно втянут в полную интриг и смертельно опасных конфликтов череду событий. В одно мгновение герой, движимый доблестным порывом, оказывается вне закона и становится главной мишенью для бандитов-рецидивистов. "Сержант" — это сериал про мужчин, которые предпочитают не говорить, а делать. В мире новой нормальности, когда всё происходит стремительно, именно герой "Сержанта" успевает спасать жизни и задавать важные для отечественного зрителя вопросы.

В долгожданном втором сезоне сериала, который получил название "Возвращение сержанта", зрителей ждёт развитие истории Алексея Серганова, сержанта спецназа внутренних войск. Вместе со спасённой им Юлией он скрывается от возможных преследователей в провинциальном городе. Однако планам на мирную жизнь не суждено осуществиться: сержант оказывается втянут в изощрённую операцию спецслужб, теперь от его действий зависит жизнь 20 агентов российской разведки. С каждой серией главный герой будет открывать для себя всё новые уровни сложной многоходовой комбинации, разработанной его главным антагонистом Черняевым и мечтающим отомстить сыном криминального босса Рафаэля, знакомого зрителям по первому сезону.

Режиссёр "Сержанта" Евгений Семёнов отметил, что эта картина — про спецназ, людей особой органики и характера, которые готовы очень быстро откликнуться на беду, отдать жизнь во имя близких, друзей.

"В этом смысл их жизни, их естественная стихия. Сержант должен сражаться, и в этом сезоне сериал будет состоять из четырёх историй, связанных единой сюжетной линией, в которой у главного героя будет несколько опасных и очень ярких антагонистов. При этом в самом начале повествования мы застаём его в состоянии психологического потрясения, волнения. Он в бегах. И ему предстоит не только одолеть всех врагов, но и справиться с драматическим моментом в собственной жизни, что, возможно, даже сложнее. В целом — всё будет в лучших традициях жанра: захватывающий сюжет, жара, пот, грязь, драки, взрывы, погони и спецэффекты", — указал Семёнов.

Премьера сериала на телеканале "Рен-ТВ" состоится в 2023 году.