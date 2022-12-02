Рэпер Канье Уэст открыто заявил о симпатиях к Адольфу Гитлеру

"Я также вижу хорошее в Гитлере. Я люблю всех, и евреи не могут говорить мне: "Вы можете любить нас, вы можете любить то, что мы делаем с вами при помощи контрактов, вы можете любить то, что мы продвигаем с помощью порнографии". ...Не позволено открыто говорить, что этот человек сделал что-то хорошее, и мне это надоело. Каждое человеческое существо имеет что-то ценное, что оно привносит в мир", — сказал Уэст.