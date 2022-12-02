Рэпер Канье Уэст открыто заявил о симпатиях к Адольфу Гитлеру
Американский рэпер Канье Уэст на фоне обвинений в антисемитизме публично заявил, что симпатизирует нацистскому диктатору Адольфу Гитлеру. Об этом он сказал в эфире шоу InfoWars.
"Я также вижу хорошее в Гитлере. Я люблю всех, и евреи не могут говорить мне: "Вы можете любить нас, вы можете любить то, что мы делаем с вами при помощи контрактов, вы можете любить то, что мы продвигаем с помощью порнографии". ...Не позволено открыто говорить, что этот человек сделал что-то хорошее, и мне это надоело. Каждое человеческое существо имеет что-то ценное, что оно привносит в мир", — сказал Уэст.
Также исполнитель назвал Гитлера "парнем, который изобрёл шоссе и тот самый микрофон", который рэпер использует, как музыкант. Спустя несколько часов после этого заявления портал Axios сообщил об отказе Канье приобретать соцсеть Parler.
Ранее телеканал CNN распространил информацию, что американский рэп-исполнитель Канье Уэст якобы является поклонником Адольфа Гитлера и даже намеревался назвать свой альбом в честь главаря нацистской Германии.