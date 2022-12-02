Дневник сотрудника "Л'этуаль"
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
2 декабря, 00:34

Итальянская биатлонистка Вирер призналась, что собирается лечить простуду водкой

Итальянская биатлонистка Доротея Вирер рассказала, что планирует избавиться от болезненного состояния, которое она испытывала во время этапа Кубка мира в Контиолахти, с помощью водки.

По словам спортсменки, в день её прибытия в Финляндию температура воздуха была минус десять градусов. Это шокировало биатлонистку, и, как предполагает Вирер, именно погода стала причиной болезни.

"В качестве лечения я рассматриваю водку. В воскресенье вечером, когда все соревнования закончатся, это кажется хорошей идеей. Уверена, это поможет мне", — приводит слова Вирер Iltalehti.

Немецкий биатлонист Кюн поддержал отстранение россиян от Кубка мира

Немецкий биатлонист Кюн поддержал отстранение россиян от Кубка мира

Стоит отметить, что по итогам индивидуальной гонки, которая прошла 30 ноября, Вирер заняла 38-е место.

Ранее невролог Наталья Шиндряева предостерегла от лечения головной боли алкоголем. По её словам, подобные напитки противопоказаны при головной боли всем категориям пациентов.

Обложка ©

Unsplash

Юлия Коновалова

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров