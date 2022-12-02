Итальянская биатлонистка Вирер призналась, что собирается лечить простуду водкой
Итальянская биатлонистка Доротея Вирер рассказала, что планирует избавиться от болезненного состояния, которое она испытывала во время этапа Кубка мира в Контиолахти, с помощью водки.
По словам спортсменки, в день её прибытия в Финляндию температура воздуха была минус десять градусов. Это шокировало биатлонистку, и, как предполагает Вирер, именно погода стала причиной болезни.
"В качестве лечения я рассматриваю водку. В воскресенье вечером, когда все соревнования закончатся, это кажется хорошей идеей. Уверена, это поможет мне", — приводит слова Вирер Iltalehti.
Стоит отметить, что по итогам индивидуальной гонки, которая прошла 30 ноября, Вирер заняла 38-е место.
Ранее невролог Наталья Шиндряева предостерегла от лечения головной боли алкоголем. По её словам, подобные напитки противопоказаны при головной боли всем категориям пациентов.
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