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2 декабря, 00:28

Фото довольного Байдена и Макрона с мороженым стало предметом насмешек и недовольства

Пользователи раскритиковали фото довольного Байдена и Макрона с мороженым на фоне кризиса

<p>Джо Байден и Эмманюэль Макрон едят мороженое. Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/POTUS/status/1598151533107068928?cxt=HHwWgIC-wcOW460sAAAA" target="_blank" rel="noopener noreferrer">POTUS</a></p>

Джо Байден и Эмманюэль Макрон едят мороженое. Фото © Twitter / POTUS

Фотография президента США Джо Байдена и его французского коллеги Эмманюэля Макрона, на которой они едят мороженое, стала предметом шуток в соцсетях и вызвала множество вопросов у пользователей.

Фото в "Твиттере" показал американский лидер. На нём он в сопровождении Макрона, своей супруги Джилл и жены французского лидера Брижит сидит за столом в шикарном ресторане Fiola Mare в Вашингтоне и ест мороженое. Читатели задались вопросом, почему десерт стоит только перед политиками. Но одной из главных тем стало наслаждение, которое испытывает Байден в то время, когда страна испытывает кризис.

"Десерт? При такой экономике?" — написал один из пользователей в комментариях.

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"Вау, рад, что вы можете позволить себе отдых, потому что многие из нас не могут, и это из-за вас. Мы тратим половину своих зарплат на бензин и еду", — отметил другой читатель.

"Пока американцы борются с инфляцией, наши политики наслаждаются отличным ужином", — добавил ещё один комментатор.

В заведении подчеркнули, что Байден посещает ресторан не впервые. Так, повар места поблагодарил президента США за то, что он "снова присоединился к Fiola Mare и привёл своих друзей".

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Ранее сообщалось, что Байден подарил Макрону зеркало из дерева, срубленного на территории Белого дома, коллекцию виниловых пластинок с записями американских артистов и архивную копию патента первого фонографа, созданного Томасом Эдисоном. В ответ он получил виниловую пластинку и CD с оригинальным саундтреком к фильму "Мужчина и женщина" 1966 года, просмотренному супругами Байден на первом свидании, а также чашу, символизирующую первые исторические связи двух стран, свитер французского бренда Saint James и часы марки LIP.

Иван Косицын

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